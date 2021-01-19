«اللويدز ريجيستر» تمنح هيئة ميناء دمياط شهادة التطابق مع «ISO»

حصلت ميناء دمياط على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018» حيث تعتبر بذلك أول ميناء تجارى بحرى مصرى يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيز وإستعداد هيئة الميناء واجتيازها كافة الاختبارات اللازمة من قبل هيئة اللويدز العالمية .

وكان ميناء دمياط قد استقبل لجنة من هيئة اللويدز ريجيستر وهى من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة و المانحه لشهادات الجودة، والتى قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الهيئة للتأكد من تطبيقها وإلتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018 ».

و قد إختمت اللجنة أعمالها بتنفيذ عدة مواقف طارئة مفاجئة منها حريق بوحدة بحرية وحريق بمخزن، و وجود بقعة زيت داخل حوض الميناء بالاضافة الى انقاذ غريق بالبحر كما رفعت اللجنة تقريرها الذى أشاد بسرعة ردود الفعل أثناء التعامل مع المواقف بإحترافية شديدة كما أثنت على الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى التطبيق الصارم للإجراءات الإحترازية.

وبناءاً علي ما سبق تم منح الميناء الشهادة، كما جددت هيئة اللويدز ريجيستر شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها الميناء«ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015».

ويأتي ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والإهتمام بالعنصر البشري والتأكيد على تنفيذ المهام بجودة عالية والمحافظة على البيئة للوصول إلى مرتبة الموانئ الخضراء وكذا السلامة والصحة المهنية مع الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا.

هذا و قد شاركت هيئة ميناء دمياط في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط «YEP MED» والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي «ENI».

ويستهدف البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلاً.

وتقوم هيئة ميناء دمياط حالياً باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. يمتد البرنامج لـ 30 شهر ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و لوجستيات الموانئ.