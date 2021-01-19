محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع اليوم الثلاثاء، مع المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد عوض مدير عام ورئيس الإدارة الفنية للأحوزة العمرانية، المهندس خالد لطفى مدير عام شئون مجلس المحافظين والمشرف على الإدارة العامة للمجالس بوزارة التنمية المحلية والمهندس شريف الصياد مدير عام الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ومهندس مصطفى حلمى رئيس قسم وجه بحرى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تناول الاجتماع مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات والكتل السكنية القريبة والمتاخمة وكذلك استعراض الموقف الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء الخاص بهذه المناطق.

وبحثت المحافظ، المحاور المُتعلقة بهذه القضية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارتى التنمية المحلية والزراعة، كما ناقشت عدد من الموضوعات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، إذ أكدت المحافظ على ضرورة وضع منهجية محددة للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل العمرانية القريبة والمتاخمة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودراسة الموقف الخاص بباقى العزب فى أسرع وقت ممكن.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أهمية ذلك الموضوع، الذي سيساهم وبشكل كبير فى الإسراع بالمعدلات التنفيذية فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بالحد من البناء العشوائى وتقنين أوضاع المخالفات.

وأجرت محافظ دمياط، اليوم، زيارة تفقدية إلى المزرعة السمكية بالرطمة لبحث المقترحات الخاصة بتطويرها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وناقشت «المحافظ»، عدد من الخطوات للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة 1856 فدان، وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكي، وذلك وفقاً لعدة معايير واشتراطات محددة، كما تم استعراض مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء فى عمليات التطوير عبر عدة مراحل.

وخلال الزيارة تفقدت «المحافظ»، المزرعة وأطلعت على الأنواع التى تنتجها من الأسماك، وفى هذا السياق نوهت بأن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها.