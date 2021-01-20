توزيع 250 شنطة رياضية على ذوي الهمم في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم من الرياضيين، والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية، ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب.

وأشار «غراب»، إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، قامت محافظة الشرقية بتجهيز 250 شنطة رياضية تحتوي على أحذية وملابس رياضية، وتم توزيعهم علي المتميزين رياضياً من ذوي القدرات والهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلي أنه استكمالًا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضيًا من ذوي القدرات والهمم بمراكز الشباب، تم الانتهاء من توزيع 46 شنطة رياضية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه سبق توزيع 86 شنطة رياضية بنادي الشرقية، و63 شنطة رياضية بنادي فاقوس، و55 شنطة رياضية بنادي ديرب نجم، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 250 شنطة رياضية، وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة، وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وقدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية، لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات.