إحالة عامل قتل والده بمعاونة زوج شقيقته لجنايات الشرقية

قررت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية إحالة شاب وزوج شقيقته إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والد الأول بعدما تعديا عليه بالضرب وحاولا إخفاء جثته ودفنه بأرض زراعية ناحية منزل المتهم الثاني، مبررين جريمتهم بوجود علاقة غير شرعية بين الأب وابنته.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية السابق، تلقى إخطارا من مركز شرطة الحسينية بورود بلاغا للمركز من «شيرين.ح.ع»، مقيمة بقرية سعود مركز الحسينية، اتهمت خلاله شقيقها «ح»، 27 عاما، عامل، وزوجها «عبدالحميد.ع.ا»، 52 عامًا، عامل، بقتل والدها ودفنه في أرض زراعية وتهديدهما لها لعدم الإبلاغ عنهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات، وتبين أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بالضرب بعصا خشبية «شومة»، أثناء نومه، وتخلصا من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تم تجديد حبسهما عدة مرات وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما إلى الجنايات.

وفي وقت سابق قررت نيابة منيا القمح، إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل شقيقتهما وحرق جثتها، لشكهما في سلوكها، وخلال التحقيقات قال المتهمان: "مش ندمانين.. وانتقمنا لشرفنا".

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة سيدة، الجزء العلوي من جسدها محترق، وبها طعنات وملقاة في أرض زراعية بقرية "زهرة شرب"، التابعة لمركز منيا القمح. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ع. ع."، 25 عاما، عامل، وشقيقه الأكبر "ض.ع.ع" 35 عاما، ميكانيكي، شقيقا المجني عليها، قتلاها طعنا، ثم أحرقا الجزء العلوي من جسدها، لإخفاء ملامحها، وتخلصا من الجثة بإلقائها في أرض زراعية.

وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضهما على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسهما 15 يوما. وتم إحالته ما إلى قاضي المعارضات والقاضي الجزئي وقررا تجديد حبسهما 15 يوما. وصدر قرارا باحالتهما إلى محكمة الجنايات.