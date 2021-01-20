«الصحة» عن انكسار ذروة كورونا: الأسبوع المقبل حاسم في مواجهة الإصابات

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية استقرارا ملحوظا في أعداد مصابي فيروس كورونا، خاصة بعد أن شهد الأسبوع الماضي تأرجحا كبيرا بين الارتفاع والانخفاض، وهو الأمر الذي دعا البعض لطرح سؤال هل مصر تخطت ذروة انتشار الفيروس وإعداد المصابين ستبدأ في الانحسار؟

تسجيل 899 حالة بالفيروس أمس

فسجلت وزارة الصحة والسكان أمس 899 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

الأسبوع المقبل سنحسم تخطينا لذروة انتشار الفيروس من عدمه

وقال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد مصابي فيروس كورونا بدأت في الانخفاض، ولكن هذا الأمر لم نستطع أن نجزم من خلال فقط أننا تخطينا ذروة انتشار الفيروس، لافتا إلا أن الأسبوع القادم سيكون أسبوع حسم هذا الأمر سواء تخطينا الذروة أم لا.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك انخفاضا في معدل تردد المرضى المصابين بفيروس كورونا على وحدات الرعاية المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي في هذا الشهر مقارنة بمعدلات شهر يناير بنسبة تصل لـ50%، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا أيضا في المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة تصل إلى 12%.

انحسار الأعداد منتصف فبراير

وأوضح المصدر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تتوقع انحسار أعداد الفيروس في منتصف شهر فبراير، وأن فرص الكمامات والغرامة على المواطنين ساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا، وكذلك خوف المواطنين من الفيروس خاصة بعد القفزات التي شهدها الفيروس من ارتفاع في أعداد الإصابات وكذلك الوفيات.

وأكد المصدر أن الوزارة حاليا تعمل على رفع كفاءة مراكز التي ستقدم خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا، والعمل على توسع هذه المراكز لاستقبال المرضى، وكذلك المواطنين لتلقي الجرعات اللازمة للقاح، وأشار المصدر إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح تأخر بسبب انتظار الوزارة لاستقبال باقي شحنات اللقاح الصيني والمقرر استقبالها نهاية الشهر الجاري.