«الصحة»: نتنبأ بنقص الأكسجين في المستشفيات قبل حدوثه بـ12 ساعة

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن دور تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، يأتي ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لكل الأمور التي استجدت على الأرض، نظرا لأن فيروس كورونا مستجد، والعالم كله فوجئ به، مشيرا إلى أن التكنولوجيا من أهم الأدوات التي استخدمت لإدارة هذه الأزمة، وعلى سبيل المثال، يتنبأون بنقص الأكسجين في المستشفيات قبل نفاذه بـ12 ساعة باستخدام التكنولوجيا.

حل مشكلة تحليل الـ«PCR»

وأضاف «صلاح» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، الثلاثاء، أنه على سبيل المثال تحليل الـ«PCR» كان يستغرق ثلاثة أيام، ولكن مع إطلاق تطبيق «صحة مصر» تصل النتيجة إلى المريض خلال 24 ساعة على هذا التطبيق، وهذا كان يساعد في الاكتشاف المبكر للحالات، وبعض الحالات كانت تتوفى نتيجة التأخر في اكتشاف الحالات.

وتابع أنه في الموجة الأولى كان هناك ضغطا على أسرة المستشفيات، والمواطنين يذهبون إلى المستشفيات للتأكد من الأسرة الفارغة، وتم حل هذه الأزمة من خلال وضع الأسرة الفارغة ضمن تطبيق «صحة مصر»، والتطبيق يظهر فقط المستشفيات التي يوجد بها أسرة فارغة.

حل مشكلة الأكسجين

وأوضح، أنه في مشكلة الأكسجين تم تطوير التطبيقات، ووضع عدد الأسرة الموجودة والاحتياجات، ومقارنته بالأرصدة، ومعرفة الوقت الذي سوف ينفذ فيه الأكسجين، وهذا ساعد كثيرا في اكتشاف احتمالية لنقص الأكسجين خلال الـ12 ساعة التالية، وبالتالي استطاعوا التنبؤ بالمستشفيات التي سينقص فيها الأكسجين، ثم يرسلون الكميات التي تحتاجها المستشفيات، ويتم تحديث البيانات كل ست ساعات، ويتلقون تقارير باستمرار حتى الساعة الثالثة فجرا.

وشدد على أن اللوجيستيات في القاهرة جيدة ولذلك لا نشعر بنقص الأكسجين، ولكن في الدلتا هناك نقص في اللوجيستيات، ولذلك نشعر بوجود مشكلة في هذه الأماكن، مشيرا إلى أن هناك مناطق مثل البحر الأحمر يوجد بها حالات قليلة، ولذلك تدير نفسها بنفسها.