جدول تنصيب بايدن بتوقيت القاهرة.. يبدأ بوصوله الكنيسة

يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، بعد واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية إثارة للجدل وسط مخاوف أمنية عدة.

وتنشر «الوطن» جدول تتصيب جو بايدن اليوم بتوقيتات القاهرة.

من 2:50 إلى 3:30 عصر اليوم:

يصل الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الكنيسة لأداء الصلاة.

من 3 إلى 4 عصر اليوم:

يقام حفل وداع ترامب قبل مغادرته إلى منتجعه في ولاية فلوريدا.

من 4 إلى 5 مساء اليوم:

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يصلي في كنيسة سانت ماثيو في العاصمة واشنطن قبل تنصيبه.

من 5:15 إلى 6:15 مساء:

الرئيس المنتخب جو بايدن يتوجه إلى مبنى الكابيتول من أجل التنصيب.

الساعة 7 مساء:

الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

من الساعة 5:30 إلى الساعة 10 مساء:

مراسم متعلقة بتنصيب الرئاسة الأمريكية.

من الساعة 10 إلى 11:30 مساء:

العرض الافتتاحي وحرس الشرف للرئيس الأمريكي بايدن.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب شكك في نزاهة الانتخابات، معتبراً أنها سرقت منه ما دفع أنصاره إلى اقتحام الكونجرس كحدث كان غير مسبوق في هذا البلد.

لكن ترامب انتقد هذا السلوك وكان آخر ذلك في خطاب الوداع مساء أمس، لكن خصومه يحملونه المسؤولية وأنه من حرض أنصاره للقيام بتلك الفعلة.

وتحدث ترامب في خطاب الوداع عن عديد من الإنجازات التي حققها في ولايته، مؤكدا أن ما بدأه لن بتوقف في إشارة قوية أنه لن يترك العمل السياسي.

وقالت بعض التحليلات أنه لولا تداعيات فيروس كورونا ما كان ترامب خسر الانتخابات بهذه الصورة.