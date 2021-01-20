من كورونا للتنصيب.. دعم بايدن وترامب لبعضهما رغم الخلافات «رايح جاي»

على مدار الأشهر السابقة، شهد العالم الخلافات واختلاف وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والرئيس المنتهية فترة ولايته دونالد ترامب، وصراعهما على كرسي حكم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وصل حد السباب في بعض الأحيان، والتشكيك في الوطنية أحيانًا أخرى، إلا أنهما لم ينسيا دعمهما لبعضهما في المواقف المهمة، والتي جاء آخرها بالأمس.

وعلى الرغم من المظاهرات والعنف الذي ظهر من أنصار ترامب والمشادات التي حدثت وقت اقتحام الكونجرس الأخير، إلا أن ترامب لم ينس دعم بايدن يوم تنصيبه لرئاسة أمريكا، وطالب بالصلاة من أجله.

وسربت وكالات الأنباء تصريحات «مثيرة ومفاجئة» لترامب، عشية تنصيب بايدن، إذ تُعتبر الأولى تقريبا، التي يتحدث فيها ترامب، بشكل إيجابي وغير عدائي عن منافسه، حيث ظهر في فيديو بتصريحات إيجابية، تنوه لنجاحه خلال فترة حكمه، كما طغى طابع «تقبل الهزيمة» على الخطاب، متمنيا للإدارة الجديدة النجاح بقيادة بايدن.

وقال ترامب: ««أنا الرئيس الوحيد منذ عقود الذي لم يبدأ حروبا جديدة»، كما أكد أنه وحد العالم أكثر من أي وقت مضى «لمواجهة الصين»، متابعًا: «هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة»، بحسب سكاي نيوز.

بايدن يدعم ترامب بعد إصابته بكورونا: نصلي من أجله

دعم ترامب لإدارة بايدن، لافتة طيبة بدأ بايدن بشبيهًا لها من قبل، وذلك وقت إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هو وزوجته ميلانيا ترامب، في أكتوبر الماضي، حينما تمنى له الشفاء العاجل هو وأسرته، على الرغم من حدة الصراع بينهما آنذاك قبل بدأ الانتخابات.

وبالجملة ذاتها «نصلي من أجله»، دعم «بايدن» «ترامب» في مرضه، وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، 2 من أكتوبر 2020، أنه وزوجته جيل بايدن يتمنيان شفاء الرئيس الأمريكي وزوجته سريعًا، قائلا: «سنواصل الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته».

وتنتهي فترة حكم ترامب رسميا ظهر اليوم الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.