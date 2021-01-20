تفاصيل إنشاء أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد

علق الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على إنشاء أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل في محافظة الوادي الجديد، مؤكدا أن اختيار هذا المكان مهم للغاية، إذ أن مصر تحتوي على نحو 16 مليون نخلة، منها 2.4 مليون نخلة في الوادي الجديد، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 5 ملايين نخلة خلال سنتين.

الدولة المصرية مهتمة بإدارة المخلفات بمصر وأصبح مشروعا قوميا كبيرا

وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الدولة المصرية مهتمة بإدارة المخلفات بمصر وأصبح مشروعا قوميا كبيرا جدا وتحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الاستفادة منها وتغطية استخدامات الورق والكرتون.

وتابع، أن «الجديد في الأمر هو المخلفات الزراعية وتدويرها والاستفادة منها وعلى رأسها الاهتمام بتدوير جريد النخيل لما يسببه من مشكلات نتيجة عدم استخدامه، إذ كان الأهالي يحرقونه في معظم الأحيان».

ستكون التجربة الأولى في تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد

وأشار، إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل محافظات الجمهورية، وستكون التجربة الأولى في تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد باعتبارها من أكثر المناطق زراعة النخيل كثافة في مصر، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بأن تكون المحافظة خضراء، وذلك من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة سواء أكانت شمسية أو استخدام الغاز الطبيعي.

صدرت المحافظة 5 ملايين طن لدولة ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها

واستطرد، أن المنتج الأساسي للمصنع سيكون الخشب المضغوط نظرا لأن مصر تستورده بكثرة، وذلك بعدما صدرت المحافظة 5 ملايين طن لدولة ألمانيا لإجراء الاختبارات عليها والتأكد من كونها تصلح لتصنيع هذا النوع من الخشب، إذ جرى انتاج خشب بمواصفات تطابق المواصفات الأوروبية.

وحول تصنيع السيارات الكهربائية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم باستخدامات الطاقة النظيفة والاعتماد والتحويل من الوقود التقليدي إلى استخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن إنتاج أول سيارة كهربائية سيتم بواسطة قطاع الأعمال العام عن طريق شركة النصر.