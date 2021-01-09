«العربية للتصنيع» تبحث اشتراك مدينة الأثاث بدمياط في تأثيث العاصمة الإدارية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لبحث الاستفادة من كل الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكّد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أنَّه تمّ بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية.

كما أكّد أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالًا للإمكانيات المُتاحة دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكّدًا خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسؤولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكل مشروعاتها.

من جهتها، أعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت عن تطلع محافظة دمياط اشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقًا لمعايير الجودة العالمية.