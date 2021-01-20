قرارات ترامب قبل ساعات من الرحيل: رفع السرية عن وثائق روسيا

اتخذ الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدد من القرارات قبل ساعات من رحيله من البيت الأبيض، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأوضح ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وأعلن مسؤول أمريكي إداري رفيع، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.

وستيفن بانون هو مساعد سابق للرئيس ترامب وشغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، أدخله ترامب مجلس الأمن القومي في يناير 2017، لكنه عزله عن المجلس في أبريل 2017، واتهم بقضايا احتيال.

كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل ترحيل المواطنين الفنزويليين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لمدة 18 شهرًا.

وقال ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء: «وفقًا لسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة إرجاء ترحيل أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية أقام بشكل اعتيادي في فنزويلا، مع مراعاة بعض الشروط والاستثناءات».

وأضاف «أوصي باتخاذ التدابير المناسبة لتأجيل ترحيل أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم بشكل اعتيادي في فنزويلا، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 يناير 2021، لمدة 18 شهرًا».

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن ترامب أصدر عفوًا عن 73 شخصًا وخفف الأحكام الصادرة بحق 70 آخرين.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وسط إجراءات أمنية مشددة.