أخيرا.. ترامب يدعو للصلاة من أجل بايدن ويتمنى النجاح لإدارته

سربت وكالات الأنباء تصريحات «مثيرة ومفاجئة» للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إذ تُعتبر الأولى تقريبا، التي يتحدث فيها ترامب، بشكل «إيجابي وغير عدائي» عن منافسه في الانتخابات الرئاسية الماضية جو بايدن.

وظهر ترامب في الفيديو، الذي سربت وكالات الأنباء جانبا من فحواه، بتصريحات إيجابية، تنوه لنجاحه خلال فترة حكمه، كما طغى طابع «تقبل الهزيمة» على الخطاب، متمنيا للإدارة الجديدة النجاح بقيادة بايدن.

وقال ترامب، «أنا الرئيس الوحيد منذ عقود (الذي) لم يبدأ حروبا جديدة»، كما أكد أنه وحد «العالم» أكثر من أي وقت مضى «لمواجهة الصين»، بحسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وأضاف، «الآن بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها قد بدأت للتو»، دون أن يفصح عن المزيد عن طبيعة هذا الحركة وكيف بدأت بالضبط.

إلا أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته حث الأميركان على «الصلاة» من أجل بايدن قائلا، «هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة».

وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي يقول فيها ترامب تصريحات إيجابية بشأن منافسه في الانتخابات الرئاسية الماضية، جو بايدن، وإدارته، متجاوزا إدعائاته السابقة عن كونه الفائز في الانتخابات، وأحلامه في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة رغم إقرار المؤسسات الدستورية الأمريكية جميعها بفوز «بايدن».

وأشار ترامب إلى أنه أعاد تأكيد فكرة أن «الحكومة في الولايات المتحدة تستجيب للشعب».

وتنتهي فترة حكم ترامب رسميا ظهر الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

ويواجه ترامب، حسبما يؤكد خبراء ومراقبون، اتهامات عديدة قد تقوده للسجن بعد تركه الرئاسة كان آخرها تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس، بخلاف اتهامات أخرى تتعلق بجرائم مالية وضريبية.