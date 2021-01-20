عاجل.. استشهاد أمين شرطة في تبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بقنا

استشهد، منذ قليل، فرد شرطة في تبادل إطلاق النار مع مطلوبين أمنين خلال حملة تنفيذ أحكام على قرية أسمنت في مركز نقادة، جنوب قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً يفيد، باستشهاد، فرد شرطة يدعى «سيد . ح»، أمين شرطة، ضمن أفراد حملة مكبرة على قرية أسمنت لتنفيذ الأحكام، وخلال تبادل إطلاق النار مع المتهمين المطلوبين اُستشهد.

وأكد مصدر أمني، نقل جثمان الشهيد إلى مشرحة المستشفى، وجاري استكمال الحملة لضبط العناصر الاجرامية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.