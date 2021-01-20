محافظ القاهرة ووزير السياحة يضعان حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة بأفريقيا

يضع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، غدا الخميس، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا «عين القاهرة»، التي ستنشأ بحديقة المسلة، المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وتعد «عين القاهرة» هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة، والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية، على ارتفاع 120 مترا، ومن المقرر أن يطلق المشروع عام 2022، وسيكون عالميا ومعلما للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية، ورؤية مصر 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي، والأحدث في قطاع السياحة العالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول، ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر، وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

كما أن «عين القاهرة» تعد خامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة، وتقع على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، على مقربة من المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية كافة، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.