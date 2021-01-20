القاهرة الجديدة تسلم 3856 وحدة بمشروعي «جنة» و«دار مصر» أول فبراير

تزامنًا مع طرح وتسليم وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن المدينة تترقب تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروعين سكنيين، وهم مشروع «جنة»، ومشروع «سكن مصر»، وذلك اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، خلال تصريحاته لـ "الوطن"، أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها للعملاء المتقدمين للحجز بمشروع «جنة»، حوالى 1500 وحدة سكنية، إضافة إلى تسليم 2356 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».

ويمنح الجهاز مدة شهر بعد انتهاء المواعيد المحددة لاستلام الوحدات السكنية، للفائزين المخالفين، كى يستطيعوا استلام وحداتهم، وذلك وفقًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وعن إجراءات استلام الوحدات السكنية، أشار «غنيم» إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف «داون تاون»، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وشهدت المدينة تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية خلال شهر يناير الجارى، حيث تم البدء فى تسليم وحدات «سكن مصر» بمنطقة التجمع الثالث بالمدينة، الأحد الماضي 17 يناير الجاري، بإجمالي عدد وحدات 1656 وحدة سكنية.

وسيبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل 24 يناير الجاري، تسليم 1440 وحدة سكنية في 60 عمارة، تشملها الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بالمشروع السكنى «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وتستمر اجراءات تسليم الوحدات حتى الأحد 18 أبريل المقبل.

وعلى العميل الفائز بالوحدة السكنية، القيام بفحص الوحدة السكنية جيدا، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، لحين التأكد من خلوها من أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو في أعمال الصيانة، وفي حال وجود أي مشكلة أو عيب داخل الوحدة، يتوجب الرجوع إلى جهاز المدينة التي تقع بها الوحدة المخصصة.

وتتشابه خطوات استلام الوحدات السكنية، في جميع المشروعات السكنية، التي تطرحها الوزارة داخل المدن الجديدة.