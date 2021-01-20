النقل: القطار الكهربائي «العين السخنة - العلمين» سيكون جاهزا 2023

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، سيكون جاهزا بنهاية 2023، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بتنفيذه وإنجازه في سنتين فقط، وجرى الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وتنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، يتكلف في مرحلته الأولى 8.2 مليار دولار، لافتا إلى أنّ مشروع القطار الكهربائي سيكون عملاقا لخدمة جمهور الركاب المسافرين، وأيضا لنقل البضائع، كما سيعمل على خلق 70 ألف فرصة عمل في الخط الواحد، وسيتم تنفيذ القطار الكهربائي على 4 خطوط متكاملة، كما أنّ القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر.

وأضاف المصدر، أنّه سيكون هناك قطار كهربائي سريع لنقل البضائع، و20% من مكون القطارات الكهربائية السريعة سيكون تصنيع محلي، مؤكدا أنّ القطار السريع يوفر الوقت، حيث يصل من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات فقط.

وتابع أنّه من المقرر أن تشهد إنشاء أكثر 1600 كم من خطوط الجر الكهربائي، حيث إنّ خطوط القطار الكهربائي ستغير شكل التوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المصدر، أنّه جرى البدء في تنفيذ جميع محطات خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، للانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين، مؤكدا أنّ القطار موجود في ألمانيا والصين وكوريا ودول أخرى، ووزارة النقل تعمل جاهدة على إدخال وسائل نقل حديثة تكنولوجية متطورة وآمنة ومنضبطة، لتقديم خدمات أوروبية لجميع الركاب المسافرين.