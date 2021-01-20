بالخرائط.. تعرف على خطوط سير القطار السريع في مصر

أعلنت وزارة النقل، عن أنّ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، سيتم على مراحل عديدة وسيكون شبكة كاملة من الخطوط بتكلفة إجمالية تقدر بـ23 مليار دولار، حيث جرى الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجار تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وأوضحت وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع سيتم على 4 خطوط تكون شبكة كاملة، ليربط كل أنحاء الجمهورية وحتى مدن الصعيد، وكل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة، مشيرا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في إدخال وسائل نقل حديثة، آمنة منضبطة، لتقديم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: نعمل على إدخال وسائل مواصلات حديثة إلى مصر من أجل تقديم خدمات مميزة للجمهور

وقال الفرق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على إدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر، من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تطوير جميع مجالات النقل، منوها إلى أن القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين» سينفذ على الطراز العالمي.

كامل الوزير: كورونا لم ولن تؤثر على تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أول قطار كهربائي سريع في مصر

وأشار وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع مشروعات تطوير وتحديث السكة الحديد ومترو الأنفاق تتم بصورة منتظمة، مؤكدا أن فيروس كورونا لم ولن يؤثر على تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أول قطار كهربائي سريع في مصر، حيث يتم تعقيم وتطهير أماكن التنفيذ، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ الدولة المصرية حريصة على تقديم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين على أرض مصر.

خط القطار الكهربائي السريع الأول سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين

وتوضح الخرائط المبدئية لتصميم وتنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، بأنها ستكون شبكة قطارات كهربائية سريعة متكاملة سيكون طولها 1750 كيلو متر طولي، وسيكون القطار السريع للركاب والبضائع، حيث يبدأ الخط الأول سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو.

خط القطار الكهربائي السريع الثاني من الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر للبحر المتوسط

كما أن الخط الثاني سيربط الموانئ الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب بمطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، حيث أن في العين السخنة ستكون محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس، ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بها محطة «ركاب وبضائع»، ثم بالقاهرة الجديدة «منطقة صناعية»، ثم «سكان» بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان لنقل «السكان والبضائع» ثم محطة البدرشين فى الجيزة منطقة «صناعية وسكان»، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار، ثم إسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ200 كيلو حتى مطروح ولكن وزارة النقل تنتظر الانتهاء من تصميماته في الوقت الحالي.

الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر

أما الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع، سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر، والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألمونيوم في نجع حمادي، حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادي، وكذلك سيتم تسيير قطار كهربائي تسهيلا للسياح، وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين، كما سيكون هناك قطارات تجارية ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس.

الخط الرابع للقطار الكهربائي سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان

في حين أن الخط الرابع سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك سيربط بين القطار السريع القادم من العالمين والسخنة وبين محافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل، وذلك لإنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي لغرب النيل وليس شرقه، بسبب ارتفاع نسبة الأشغال في الخط العادي، لربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي.