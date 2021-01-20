5 نصائح لاستخدام الغسالة دون التأثير على فاتورة الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم، 5 نصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس والتي تعتبر من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

النصائح والطرق التي يجب اتباعها

وينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة دون تأثير على فاتورة الكهرباء وهي كالآتي:

- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقا لدرجة اتساخ الملابس.

- حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

طرق التوفير في استخدام الكهرباء

وتستعرض «الوطن» 10 طرق يجب أن تتبعها ربة المنزل للتوفير في الكهرباء.

- تجنبي تبريد أو تدفئة أي حجرات محدودة الاستعمال بالمنزل‏.‏

- استبدلي المصابيح قوية الإنارة المرتفعة الوات بمصابيح موفرة للطاقة‏.‏

- اطفئي نور أي حجرة بعد مغادرتها وعودي أطفالك على ذلك‏.‏

- حاولي الاعتماد على المصابيح الفلورسنت بدلا من المصابيح العادية، لأنها أقل استهلاكا للطاقة‏.‏

- احرصي على جعل باب الثلاجة مقفولاً ولا تتركيه مفتوحا حتى تنتهي من التفكير فيما سوف تختارينه من الغذاء، أو لحين ملء قوالب الثلج بالماء أو غير ذلك‏.‏

- استخدمي غسالة الملابس عندما تكون كاملة الامتلاء، لأن تكرار استخدامها لعدد بسيط من الملابس فيه إسراف في استهلاك الطاقة والماء‏.

-‏ استخدمي غسالة الأطباق بنفس طريقة غسالة الملابس، بحيث تكون كاملة الأطباق عند التشغيل‏.‏

- اعتمدي على استخدام الماء العادي - ماء الصنبور- بدلاً من الماء الساخن أو الدافئ متى أمكن ذلك‏.

-‏ عدم رفع درجة التبريد بالثلاجة دون داع‏.‏

عدم رفع درجة التسخين بالسخان الكهربائي أكثر من اللازم دون داع‏.‏