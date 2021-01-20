مناظرة 268 حالة طبية بشرية و152 بيطرية في قافلة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق أعمال قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة لحلايب وشاتين وأبو رماد والتي تقدم خدماتها العلاجية من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن القافلة تأتى في إطار مواصلة الجامعة لمشروع القوافل التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تكون حاضنة مجتمعية تقدم العناية و الرعاية بكافة اشكالها للمجتمع المحيط.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة الطبية البشرية بدأت أعمالها فور وصولها الى مدينة الشالتين و نجحت في تقديم خدماتها لعدد 286 مريضا بواقع 16 حالة نساء وتوليد، و26 انف وأذن، 52 عظام، 38 رمد، 42 باطنة، 17 أطفال، 35 جلدية، 14 مسالك، 3 حالات جراحة أوعية دموية، 9 حالات صدرية، 16 حالة جراحة مخ واعصاب كما تم تحويل 9 حالات من تخصصات مختلفة للمستشفيات الجامعية.

كما قامت قافلة جامعة جنوب الوادي بمشاركة أطباء كلية طب الفم والأسنان بقنا بالكشف على 18 حالة أسنان، مؤكدًا أن الجامعة تحرص سنويًا على ارسال قوافلها لمنطقة حلايب وشاتين وأبو رماد لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للثروة الحيوانية لسكان المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة البيطرية نجحت في اليوم الأول في تقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 152 حالة منها 40 حالة أغنام،65 حالة ماعز، 45 حالة إبل عبارة عن فطريات داخلية وخارجية ونقص تغذية للماشية وتم إجراء عملية جراحية لحالة اغنام بها جروح متفرقه في الرقبة والجسم واجراء حالة ولاده لماعز وتم صرف ادوية لأهالي المنطقة المربين للمواشي.

هذا و قد تحركت القافلة صباح اليوم الى حلايب و ابو رماد لمناظرة الحالات التي تحتاج الى العناية الطبية .

هذا ويشارك في القافلة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.