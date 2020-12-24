الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي ووزيري نائبا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن فوز الطالب محمد محمود عبد الحكيم الفولي بكلية الطب بقنا رئيساً لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2020/2021، وفوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري بكلية الحقوق نائباً لرئيس اتحاد الطلاب.

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الطلاب الفائزين من مختلف اللجان مؤكداً على أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازي مع الأنشطة الطلابية.

وأشار الى أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة فى تقديم كافة سبل الدعم لزملائهم الطلاب.

وأشاد بدعم رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية فى مختلف كليات الجامعة ونقل تهنئة رئيس الجامعة لهم وشدد على ضرورة العمل كفريق واحد في اتحاد الطلاب.

وفاز الطالب عصام عادل عبد الحفيظ بكلية التربية أميناً للجنة الثقافية والطالب هيثم أحمد محمود بكلية الهندسة أميناً مساعداً للجنة الثقافية والطالب حسين السيد عبد النعيم بكلية الطب البيطري أميناً للجنة العلمية والتكنولوجية، والطالب هشام حمادة عوض بكلية التربية النوعية أميناً مساعداً، والطالبة ميرولا أسامة فوزى بكلية الاعلام أميناً للجنة الفنية والطالبة سالمة أحمد أبو المجد بكلية طب الفم والأسنان أميناً مساعداً والطالب عبد الرحمن فيصل جعفر بكلية التربية الرياضية أميناً للجنة الرياضية وحسن علي أبو المجد بكلية الآداب أمينا مساعدا.

و الطالب خالد زكي جعفر بكلية العلوم أمينا للجنة الاجتماعية والرحلات والطالبة حسناء السيد عبد الراضي بكلية التمريض أمينا مساعدا والطالب محمد محمود سيد الصعيدي بكلية الطب امينا للجنة الاسر و الطالبة إنجي علي محمد سليمان بتربية الغردقة أمينا مساعدا والطالب مصطفى محمد منير إسماعيل بكلية الصيدلة أمينا للجنة الجوالة و الخدمة العامة والطالبة سحر جمال عبد الفتاح بكلية العلاج الطبيعي أمينا مساعدا.

وأجريت الانتخابات بإشراف اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور كارم مهنى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور عباس مصطفى المدرس بكلية الحقوق و محمد وليد احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.