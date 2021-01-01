جامعة جنوب الوادي: تفعيل منصة التعليم عن بعد السبت المقبل

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن قرار مجلس الجامعة بالبدء فوراً فى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل جميع امتحانات الفصل الدراسي "التيرم" الأول، حتى وإن كانت إلكترونية، إلى ما بعد إجازة نصف العام.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريح له اليوم الخميس، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلي للجامعات، أنه تقرر وقف الامتحانات العملية، التي بدأت في بعض الكليات، اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن يتم استكمال الامتحانات، سواء النظرية أو العملية، بعد العودة من إجازة نصف العام.

وأكد أن الجامعة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذلك تقرر استكمال ما تبقى من مناهج، سواء نظرية أو عملية، بنظام التعليم عن بعد، حيث سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية اعتباراً من يوم السبت 2 يناير، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل خطر يحيق بمصرنا الغالية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، على منح الطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2020 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية، تخصصات ميكروبيولوجيا الحيوان ومراقبة الأغذية والكيمياء الحيوية، وعددهم 54 طالباً وطالبة من كلية الطب البيطري، ومنح الطالب الناجح في دور أكتوبر 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية بنظام التعليم المفتوح من كلية الآداب، طبقاً لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس.