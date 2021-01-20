تطوير مجزرين في شبين الكوم وبركة السبع بـ26 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر، ضمن المرحلة الأولي وهي مجزر شبين الكوم، بتكلفة تقديرية بلغت 11 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاحه قريباً، ومجزر جنزور ببركة السبع بتكلفة 15 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70%، لتذليل كل المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة المنشآت الحيوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير وإنشاء ورفع كفاءة 8 مجازر علي مستوي المحافظة، هي مجزر شبين الكوم، ومجزري جنزور، وشنتنا ببركة السبع، ومجزري ميت بره، وشبرابخوم بقويسنا، ومجزر كفر داود بالسادات، ومجزر مدينة السادات، ومجزر سمادون بأشمون.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بكل المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية، والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية وصول سيارتين لشفط مياه الأمطار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه، وتُستخدم أيضاً في رش الأشجار والأرصفة بسعة إجمالية 10 م3، لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده المعدات الجديدة من أمام مقر ديوان عام المحافظة، وبحضور نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.