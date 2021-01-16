محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة الخطاطبة بتكلفة 450 مليون جنيه «صور»

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود، والتي تقوم شركة المقاولون العرب، قطاع شرق ووسط الدلتا، بتنفيذها بطاقة 20 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة السادات، لمتابعة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق محافظ المنوفية في جولته، التي استهدفت الوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة كافة المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كل من نائبه، محمد موسى، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المهندس رشدي عمر، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المهندس رشدي عمر أن المشروع يعد محطة معالجة ثلاثية، يخدم 10 قرى، ومن المقرر انتهاء الأعمال به في ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن المناطق المقرر خدمتها تتضمن «كفر داود، الخطاطبة المحطة، الخطاطبة البلد»، وتشمل أعمال خطوط طرد وشبكات الانحدار ومحطات الرفع، بتكلفة 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرى «الطرانة، وعزبة الطرانة، وأبو نشابة، وجزيرة أبو نشابة، ومنشأة سرور، والجيار، والسلام»، تحت الإسناد، وكذا مرافق الإسكان الاجتماعي بمناطق «الصوامع، وبديل الدير، والأخماس، والخطاطبة»، بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكداً أن عدد المستفيدين من المشروع يصل إلى حوالي 250 ألف نسمة.

كما أضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة بنسبة 80%، والتي تتضمن عنبر طلمبات رفع الحمأة، والمصافي، وأحواض فصل الزيوت والشحومات، وعدد 2 حوض ترسيب ابتدائي، وعدد 2 حوض مكثف حمأة، وعدد 2 حوض تهوية ميكانيكية، وعدد 2 حوض مزج كلور، وعدد 8 أحواض تجفيف، بإلاضافة إلى غرفة توزيع الحمأة للمكثفات، وغرفة التوزيع إلى أحواض الترسيب الابتدائي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال أحواض الترسيب النهائي، ومبني الفلاتر، ومحطة رفع المياه المنقاة، وأحواض التجفيف المستجدة، كما يجري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم توريد وتركيب كباري الترسيب الابتدائي، وتركيب خط المواسير أسفل حوض الترسيب الابتدائي، وتم توريد مهمات «السكنر» وكوبري الراسب الرملي.

وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع القرى والمراكز، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال زيارته لمدينة السادات، تفقد محافظ المنوفية المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بمنطقة «كفر دواد»، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدفن، والتأكد من اتباع كافة الإشتراطات البيئية والصحية الآمنة في عملية دفن المخلفات، حيث تابع المحافظ مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن، والتي يجري تنفيذها على مساحة 12 فداناً، بتكلفة 35 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 60%.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل الدفن الصحي، وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة، وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية، وذلك لاستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات.

كما شملت الجولة تفقد عمارات إسكان الصوامع التي يجري إنشاؤها بمركز السادات، وتتكون من 74 عمارة، وتضم 1776 وحدة سكنية، بتكلفة 250 مليون جنيه، حيث أكد مدير مديرية الاسكان بأنه تم انتهاء الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات، بتمويل من وزارة الإسكان، وتحت إشراف المحافظة، وتم الاستلام النهائي من المقاولين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة إعداد مذكرة بكافة احتياجات المنطقة من مرافق حيوية وضرورية ومنشآت خدمية، لبحث إمكانية إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام القادم.