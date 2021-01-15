محافظ المنوفية يدعم «عزل أشمون» بـ110 أسطوانات أكسجين

تسلم مستشفي أشمون المخصصة للعزل الصحي، بالمنوفية، 110 أسطوانات أكسجين، دعم من المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون، بالتنسيق مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، بعدما طالبت إدارة المستشفي وأهالي أشمون بدعم المنظومة الطبية في المستشفى.

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الظروف الراهنة تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدني والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظة وقدم «جوده»، الشكر والتقدير للمحافظ على مجهوداته وسعيه الدائم لدعيم المنظومة الصحية.

علي صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية .

ورجح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، السبب في تراجع الأعداد إلى توجيهات الدولة بارتداء الكمامات والغرامات التي ترتبت علي ذلك، بجانب خوف الناس من أعداد الإصابات التي تحتاج إلي أجهزة تنفس صناعي وأسطوانات أكسجين .

وتواصلت «الوطن»، مع عدد من قيادات المستشفيات المخصصة للعزل الصحي في المنوفية، لاستيضاح الأمر حول الانخفاض، فأكد مصدر مسؤول بمستشفي تلا المركزي، انخفاض أعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنسبة 20 % .

كما أكد مصدر مسؤول بمستشفي حميات منوف، انخفاض أعداد المترددين علي المستشفى من مصابي فيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ علي الأيام الماضية، مرجحا بدء انكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر.