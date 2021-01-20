«وول ستريت جورنال»: ترامب يعتزم تأسيس حزب جديد تحت اسم «الوطني»

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، كخطوة لبسط نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض.

وذكر الصحيفة أن ترامب ناقش فكرة تأسيس حزب باتريوت أو الوطني مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين، ويبدو أن ترامب يخطط لشيء ما سياسيا حين قال: «بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها لا تزال في مستهلها».

وشهدت العلاقة بين ترامب وعدد من قادة الحزب الجمهوري توترا ملحوظا، على رأسهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي قال، إن ترامب يستحق أن يلقى عليه اللوم في تحفيز مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في العاصمة واشنطن بالسادس من يناير الماضي.

وأظهرت الاستطلاعات دعماً قويا لترامب بين المصوتين الجمهوريين، وليس من الواضح بعد مدى جدية ترامب في تأسيس حزب جديد، وهي خطوة تتطلب كما هائلا من الوقت والموارد، وفقا للصحيفة، التي نوهت بأن ترامب يملك قاعدة كبيرة من المؤيدين، بعضهم لم ينخرط في السياسات الجمهورية قبل حملة ترامب للرئاسة الامريكية عام 2016.

وفي السابق، فشلت محاولات تأسيس حزب ثالث في الحصول على دعمٍ كاف كي تلعب دورا أساسيا في الانتخابات المحلية، ومن الأرجح أن يعترض المسؤولون في الحزب الجمهوري بشدة على فكرة جذب ترامب المصوتين الجمهوريين.

وخلال خطابه الأخير، شدد ترامب على أن الخطر الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فقدان الثقة في نفسها وفي عظمتنا الوطنية، كما أعرب عن فخره بأنه كان أول رئيس منذ عقود لم يخض أي حروب جديدة، وقال إن جميع الأمريكيين أصيبوا بالذعر من الهجوم على مبنى الكابيتول، في عنف سياسي لا يمكن التغاضي عنه، وأنه مثّل هجوما على كل ما يعتز به الأمريكيون.