كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير قرية «باب الأحرار» بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقته الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، إشارة بدء مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، بالتعاون مع «روتاري مصر».

وأكد المحافظ أن عملية التطوير تشمل إعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلاً، بالإضافة إلى تسقيف جميع بيوت القرية، وإقامة عدد من المشروعات التنموية، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء 200 وصلة لمياه الشرب، وتطوير الوحدة الصحية، وتنظيم قوافل طبية، وتوفير أطراف صناعية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وإنشاء فصول لمحو الأمية، ومركز للإبداع بالقرية.

وأضاف أنها تتضمن أيضاً إقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دوارة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن توفير عدد 50 مركباً للصيادين، وتوزيع 1500 بطانية، و25 جهاز عروسة.

وتم إطلاق إشارة بدء مشروع تطوير قرية «باب الأحرار» بحضور أسامة الأحمر، محافظ «المنطقة الروتارية 2451»، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها، ضمن حملات إزالة التعديات على بحيرة مريوط.

وتعهد محافظ الإسكندرية بمنع أي امتداد عشوائي جديد بقرية «باب الأحرار»، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، في إطار تطوير بحيرة مريوط، وإرجاعها لسابق عهدها.

وثمن المحافظ دور «روتاري مصر 2451» والمجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية في القرى والعزب، لتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكداً أن قرار الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها، يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة التضامن والتعاون، لتحويلها إلى قرية متطورة، بدلاً من قرية عشوائية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية، قام برفقة نائبته، الدكتورة جاكلين عازر، بزيارة قرية «باب الأحرار»، والتواجد وسط الأهالي، للاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية، لبحث سبل التعاون ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها التعاون في أعمال التطوير، التي تقوم بها المحافظة في منطقة «باب الأحرار».

وأضاف «الشريف» أن تلك المباحثات نتج عنها توقيع بروتوكول تعاون للبدء في تنفيذ مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، الذي نحن بصدد إطلاقه الآن.

ومن جانبها، قالت نائب المحافظ إنه وفقاً لتكليفات المحافظ بسرعة حصر كافة مطالب أهالي القرية، فقد تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية، في تواجد المجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية المعنية، حيث تم خلال هذه الزيارات، رصد وحصر كافة احتياجات الأهالي، مشيرةً إلى أنها حرصت على الاستماع إلى مطالب واحتياجات السيدات، وتفقدت جميع الأماكن التي تفتقر الخدمات الأساسية، من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير.

وأضافت «عازر» أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعاً بالإسكندرية، لتطوير بعض المناطق، مشيرةً إلى أنه سيتم تطوير منطقة «باب الأحرار» ضمن مشروع الهيئة، مؤكدةً أننا نعمل في اتجاه تطوير قرية الأحرار، لتكون نموذجاً حضارياً جديداً بجوار بحيرة مريوط.