سر اختباء هيفاء وهبي ودينا داخل أحد مقاهي الإسكندرية

كشفت الفنانة دينا عن واقعة طريفة جمعتها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «الحرباية» الذي عُرض في شهر رمضان عام 2017، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

شوارع الإسكندرية

وسردت دينا تفاصيل الواقعة لـ «الوطن» قائلة: «كنت أصور أحد المشاهد الخارجية مع هيفاء في شوارع الإسكندرية، ولم تتمكن جهة الإنتاج حينها من الحصول علي التراخيص اللازمة للتصوير، وفجأة مرت قوة أمنية حينما تنامي معلومات إليها تفيد بتصويرنا دون تصاريح، فسارعت بالاختباء أنا وهيفاء داخل أحد المقاهي».

وأضافت: «تكررت هذه الواقعة أكثر من مرة علي مدار اليوم، وذلك لرغبتنا في الانتهاء من التصوير للحاق بالموسم الرمضاني، ونحمد الله علي عدم تعرضنا لمكروه في هذا اليوم».

وأوضحت دينا أنها تعتز كثيراً بهذه التجربة التليفزيونية، كونها جسدت حينها دوراً مختلفاً عن سابق أدوارها، فضلاً عن استمتاعها بالعمل مع هيفاء وهبي، التي تحبها كثيراً علي المستويين الشخصي والمهني.

سكن البنات

وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها تتابع حالياً ردود الفعل إزاء دورها في مسلسلها الجديد «سكن البنات» المعروض حالياً عبر إحدي القنوات المشفرة، لافتة إلي أن أحداثه تناقش عدداً من القضايا المجتمعية التي تهم الفتيات.

ويشارك في بطولة «سكن البنات» وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، محمد نجاتي، ألفت عمر، منذر رياحنة، حجاج عبدالعظيم، شيماء الحاج وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وعلي الجانب الآخر، تنتظر دينا تحديد الجهة المنتجة لفيلم «سقراط ونبيلة» التي انتهت من تصويره قبل أسابيع عدة، ويشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد جمعة، كريم مغاوري وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.