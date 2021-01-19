محافظ الإسكندرية يبحث بدء تنفيذ مشروع «مترو أبو قير» في مارس

عقد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على البرنامج الزمني وجميع الإجراءات والتجهيزات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع «مترو أبو قير»، بطول 23 كيلومتراً، من منطقة أبي قير وحتى محطة مصر، وسط مدينة الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدت برئاسته، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتطوير ترام محطة الرمل.

وأكد الشريف أن مشروع مترو أبو قير كان من الأحلام التي تمناها أهالي الإسكندرية طويلاً، وجاءت توجيهات القيادة السياسية ليصبح هذا الحلم حقيقة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء التنفيذ الفعلي للمشروع في القريب العاجل، ووصف المشروع بأنه من أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق، التابعة لوزارة النقل، أنه من المقرر البدء في التنفيذ الفعلي بمشروع مترو أبو قير، اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل، مشيراً إلى التنفيذ يشمل جميع الأعمال الإنشائية والصناعية، بإجمالي عدد 20 محطة على طول الخط من أبي قير حتى محطة مصر، وأضاف أن عدد المحطات قابل للتعديل.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة 60 ألف راكب في الساعة، بمتوسط حجم نقل مليون و200 ألف راكب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، على أن يتم الانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية خلال سنتين، بينما يتم الانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري خلال السنة الثالثة، وأضاف أن المشروع يأتي كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع، الواصل من الإسكندرية إلى مدينة العلمين، مرورا بمدينة برج العرب، ووصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر، ومنها إلى العين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتصميمات الجاري تنفيذها لتطوير ترام الرمل، التي تم عرضها خلال الاجتماع، أوضح المحافظ أن ترام الإسكندرية يُعد من الأثار والتراث الذي يرتبط به أهالي الإسكندرية بشكل كبير، وتستخدمه جميع فئات المجتمع السكندري، ولذلك فإن المحافظة تحرص على الإبقاء عليه، بالرغم من كل التحديات التي تواجهها بسببه، مؤكداً أنه في الوقت ذاته، تحرص المحافظة على تطويره وتأهيله، ليتوافق مع متطلبات العصر، ويخفف الأعباء عن المواطنين.