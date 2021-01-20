نشوى الشريف تؤدي اليمين الدستورية بعد تغيبها عن الجلسة الإجرائية

أدَّت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليمين الدستورية بالجلسة العامة في مجلس النواب اليوم، وكانت «الشريف» قد تغيبت عن الجلسة الافتتاحية للمجلس لظروف مرضية، وتتمنى التنسيقية للنائبة التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

وانطلق الفصل التشريعي الجديد، الأسبوع الماضي، بعد الجلسة الإجرائية التي ترأستها النائبة فريدة الشوباشي، لأنها أكبر الأعضاء سنًا، وهي السابقة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة المجلس النيابي، وتم انتخاب المستشار حنفي الجبالي، رئيسًا لمجلس النواب، خلفًا للدكتور علي عبدالعال، وانتخاب كل من النائب أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، في منصب وكيلي المجلس.

واستطاع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحصول على 10 مقاعد في اللجان النوعية بمجلس النواب، بواقع 6 لجان أمانة سر، و4 في الوكالة.