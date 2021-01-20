مبادرة «دكان الفرحة» تقدم مستلزمات الزواج لـ50 يتيمة بشمال سيناء

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه شادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، وقائد قطاع تأمين شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بتسليم مستلزمات الزواج والملابس على اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، إحدى مبادرات الصندوق.

وأشرف المحافظ على توزيع مستلزمات الزواج على 50 فتاة يتيمة ومن الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مؤكداً أن الاحتفالية، التي أقيمت فى المدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش، تهدف إلى تيسير زواج 50 عروسة من الفتيات اليتيمات، إلى جانب توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً من الملابس الجديدة.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن الفاعليات تضمنت أيضاً توزيع 50 دراجة هوائية على الأطفال الأيتام، وكذا توزيع 3 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما لفت المحافظ إلى تنفيذ قافلة طبية متنوعة تشمل مختلف التخصصات الطبية، لإجراء الكشف الطبي على أهالي المحافظة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وتستمر لمدة 3 أيام، في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأوضح أن هذه الفاعاليات يجري تنظيمها بدعم من ديوان عام المحافظة، وبالتعاون من مديريتي التضامن الاجتماعي والشئون الصحية، وبالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة بشمال سيناء.

ووجه المحافظ الشكر إلى صندوق تحيا مصر، صاحب المبادرة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قراره بانشاء الصندوق، والذي كان مجرد فكرة، وتم تحقيقها على أرض الواقع.

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة، وما تقوم به مع الشرطة، من جهود مستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين احتياجات المحافظة، مؤكداً أن شمال سيناء ستعود إلى سابق عهدها كمقصد للمواطنين من مختلف المحافظات، لمشاهدة التطورات والتنمية التي تجري علىي أرضها.

وبدوره، أكد شادي سالم، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن مبادرة «دكان الفرحة» ينفذها الصندوق في شمال سيناء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من دور الصندوق في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لاستكمال مسيرة النمو، التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

حضر الفاعليات رؤساء مجالس المدن بمحافظة شمال سيناء، وسعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعي، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وعلاء الدين سمري، مدير عام التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والعديد من الأسر وأهالى المحافظة.