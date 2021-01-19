أمطار متوسطة بشمال سيناء وتطهير وادي العريش لسيول محتملة

تساقطت الأمطار بشكل متوسط على قرى ومدن شمال سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار بين متوسطة وخفيفة، خلال الساعات الأولى من الليل.

وشهدت المحافظة تكاثر الغيوم المنخفضة في السماء، وهبوب رياح شمالية غربية، تسببت في ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى أكثر من 6 أمتار، بحسب سكان المناطق الساحلية.

وتسببت الأجواء الباردة وهطول الأمطار في خلو الشوارع من المارة بشكل ملحوظ، في مدن بئر العبد والشيخ زويد، فيما تم تسجيل تواجد محدود للأهالي في عدد من الشوارع بوسط مدينة العريش.

ولم يسفر عن سقوط الأمطار إي تراكمات للمياه في الشوارع أو الميادين العامة، بسبب محدودية كميات الأمطار التي تعرضت لها معظم أنحاء المحافظة خلال الساعات الماضية.

وكان مجلس مدينة العريش قد أعلن استعداده بشكل تام لسقوط الأمطار المحتملة، من خلال إنشاء بيارات لسحب مياه الأمطار من الشوارع، باتجاه مواسير الصرف الصحي بشارع المستشفى، وطريق الضاحية، وحديقة المالح، وبنك القاهرة، ومنطقة الأيوبي.

كما أكد مجلس المدينة أن هناك تنسيق كامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسحب المياه الراكدة، حال تراكمها في بعض المناطق الأخرى.

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء عن انعقاد دائم لحالة الطوارئ، بسبب موجة الطقس السيئ، وهبوب رياح نشطة باردة على أنحاء المحافظة، واحتمالية تساقط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، أن مجرى وادي العريش أصبح خالياً تماماً من أي زراعات أو إنشاءات، ولا توجد أي مخاوف حال حدث سيل قادم من وسط سيناء باتجاه بحر العريش، كما أوضح أن الطريق بمجرى الوادي ممهد تماماً أمام حركة جرى الوادي حال حدوث السيول المحتملة.