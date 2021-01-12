الإبلاغ عن منتحلي صفة «فرق صحية» يعقمون المنازل بمقابل مادي في العريش

وأصدرت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، بيانا عاجل، حذرت فيه من انتخال أشخاص صفة عاملين بالوحدة، وتطهير منازل المواطنين في مدينة العريش بمقابل مادي.

جاء ذلك بعد عدة شكاوى شفهية، وصلت من سكان الأحياء بمدينة العريش، وقال المهندس صبحي عبدالسلام الفرماوي، رئيس الوحدة، في بيان: «من وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش إلى أهالينا في مدنية العريش يوجد أشخاص ينتحلون عمل وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ويقومون بتطهير شقق ومنازل أو رش مبيدات بمقابل مادي».

وأضاف «الفرماوي»: «نرجو من حضراتكم أن تأخذوا حذركم من هؤلاء الأشخاص ولابد من تحقيق الشخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مع العلم أنهم غير متخصصين ولا يعلمون أي شئ عن أعمال التطهير أو المكافحة مع أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تقوم برش المبيدات الحشرية وتطهير حالات كورونا، بدون مقابل مادي، ونحن في خدمة جميع المواطنين».

وكان سكان الآحياء بمدينة العريش قد أبلغوا مديرية الصحة ومجلس المدينة عن تواجد أشخاص يؤكدون أنهم من الفرق الصحية بالمديرية ، يدخلون إلى شقق الأهالي السكنية لرشها بالكلور وما شابه، بمقابل مادي.

من جهتها، قالت أم حسن، إحدى السيدات بمدينة العريش، إن 3 أشخاص بزي برتقالي موحد جاؤوا إلى الشقة مطالبين بعملية رشها وتعقيمها، بناء على تعليمات مديرية الصحة، وبعد الانتهاء طالبوا بمقابل مادي، وعند مطالبتهم إظهار الهوية غادروا المكان فورا بأسلوب ماكر.

وقالت الحاجة أم نصار، من شارع القاهرة، أن الأشخاص مروا على غالبية الشقق والعقارات السكنية الأهلية، إنهم رشوا وعقموا الغرف والمراحيض والسلالم الخاصة بالعمارات، وبعد الانتهاء طالبوا بـ50 جنيها مقابل مادي على كل شقة، وعندما تمت مطالبتهم بالوصولات تعللوا أنهم لم يأتوا بها، ما جعل الأهالي يبلغون مديرية الصحية عن الأشخاص؛ للتأكد من هويتهم.

وتواصل عددا من المواطنيين مع مديرية أمن شمال سيناء، لإخبارها بأوصاف هؤلاء الأشخاص، للتمكن من ضبطهم ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء انتحالهم صفات العاملين بمديرية الصحة، والعمل على الحد من تلك الظواهر السلبية في المجتمع.