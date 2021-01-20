القبض على 4 متهمين باختطاف أردني في الإسماعيلية 

ضبطت وحدة مباحث القنطرة غرب برئاسة الرائد حسن رضوان، 4 متهمين باختطاف مواطن أردني الجنسية بسبب خلافات مالية بينهم، دفعت أحد المتهمين إلى تدبير واقعة اختطافه لاسترداد مبلغ مالي تحصل عليه الضحية من المتهم بدعوى تسفيره لدولة خليجية.

تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بلاغًا باختفاء مواطن أردني الجنسي، فأمر اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات تعرض المجني عليه للاختطاف من قبل 4 متهمين في أثناء جلوسه بأحد مقاهي مركز القنطرة غرب، واحتجازه في أحد الأماكن بغرض مطالبة ذويه بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين بارتكاب الواقعة 4 أشخاص توصلت الشرطة إلي تحديد هويتهم، فيما نجحت قوة أمنية بمشاركة النقباء أشرف جمال حسب النبي ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقي ومينا حشمت من القبض علي المتهمين.

وقالت المصادر إنه تم القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة وبرفقته المجني عليه خلال احتجازه، وبمواجهته إعترف علي المتهمين الآخرين، مشيرة إلى أن المتهم أكد خلال التحقيقات أن المجني عليه تحصل منه علي مبلغ مالي بزعم تسفيره إلى إحدي الدول الأجنبية إلا أنه لم يف بوعده.

وأضاف أن المجني عليه لم يرد المبلغ له وعقد العزم على اختطافه ومساومة ذويه على إطلاق سراحه نظير استرداد المبلغ فاتفق مع المتهم الرابع على اقتياده من المقهى بسيارة واحتجازه في الشقة محل إقامته والاتصال بأهليته ومساومتهم على دفع المبلغ المالي.