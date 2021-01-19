إجراءات احترازية مشددة بديوان الإسماعيلية بعد إصابة السكرتير العام بكورونا

شددت محافظة الإسماعيلية الإجراءات الاحترازية بديوان المحافظة بعد زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الديوان العام، وكان آخرها إصابة السكرتير العام اللواء تامر سعيد بالفيروس .

ووفقا لمصدر في الديوان العام، أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعليمات منذ أكثر من 20 يوما بتقليل أعداد العمالة بالديوان لنسبة 25% بما يتناسب مع طبيعة عمل كل إدارة، كما قرر غلق المركز التكنولوجي بمبنى المحافظة بعد اكتشاف إصابة العاملين به لمدة 15 يوما.

وقالت المصادر إن العمل مازال يجري بصورة طبيعية في مكتب السكرتير العام للمحافظة بعد الانتهاء من تعقيمه بالكامل وإجراء بعض الفحوصات الطبية للمخالطين له.

وبحسب مصادر طبية بمستشفي أبو خليفة للعزل فإن الحالة الصحية لسكرتير عام المحافظة اللواء تامر سعيد مستقرة و خضع للفحص الكامل للتأكد من درجة إصابته، وتم إنهاء إجراءات خروجه من المستشفي لبدء العزل المنزلي طبقاً لبروتوكولات وزارة الصحة والسكان.

وكشفت مصادر مسؤولة بديوان عام المحافظة أن اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد أصيب منذ فترة قبل صدور قرار بنقله سكرتيرا عاما لمحافظة بني سويف، ونُقل لمستشفي أبو خليفة للحجر الصحي وعقب تعافيه انتقل لبني سويف لتولي مهام منصبه الجديد.

وقالت المصادر إن مدير إدارة التخطيط العمراني الدكتور أسامة عبد العزيز أصيب أيضا بفيروس كورونا قبل 15 يوما، وحالته الصحية مستقرة بعد تدهورها ونقله الي العناية المركزة بمستشفي ابو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.

وكان قد توفي في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي أحد موظفي ديوان عام محافظة الاسماعيلية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ونعت المحافظة في بيان رسمي لها وفاة حسن محمد حسنين الموظف بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

وفي ديوان حي ثالث الإسماعيلية أصيب 3 عاملين بفيروس كورونا المستجد فيما تم عزل 4 آخرين مخالطين بالعزل المنزلي، وأغلق رئيس الحي السابق العميد عادل الألفي ديوان لمدة 3 أيام الأسبوع الماضي لتعقيم الحي ضمن الإجراءات الاحترازية.