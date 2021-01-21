إرشادات من الصحة لأصحاب محال الحلاقة والكوافير بشأن فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لأصحاب محلات الحلاقة والكوافيرات، وقالت الوزارة إنه لضمان تحقيق زيارة آمنة من المواطنين لهذه المحلات علي أصحابها اتباع مجموعة من القواعد الهامة خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إنه على أصحاب المحلات أن يستخدموا الكلور لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى، لافتة إلى ضرورة استخدام المريلة البلاستيكية والتخلص منها بعد الاستعمال.

غسل اليدين بالماء والصابون

وتابعت الوزارة في منشورها: «يجب ارتداء الجوانتي المطاطي ويحظر ارتداء نفس الجوانتي أكثر من مرة، والمداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون قبل التعامل مع الأدوات أو المواطنين».

وأضافت الوزارة أنه لابد من استبدال فوط مسح الوجه بالأخرى وحيدة الاستخدام أو المناديل الورقية.

شفرة الحلاقة يجب أن تكون مرة واحدة وحظر استخدام الأدوات الحادة لأكثر من سيدة

وأوضح المنشور أن استخدام شفرة الحلاقة يجب أن تكون مرة واحدة وحظر استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والملقاط وغيرها لأكثر من سيدة.

وشددت الوزارة في منشورها على ضرورة التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان.

وأطلقت الوزارة عددا من المنصات الإلكترونية لإطلاع المواطنين علي مستجدات فيروس كورونا المستجد وتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالفيروس والإجابة عليها، فضلا عن موقع «صحة مصر» الذي يحمل كافة التفاصيل الخاصة بالفيروس.

كما يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية استقرار ملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا خاصة بعد أن شهد الأسبوع الماضي تأرجح كبير بين الإرتفاع والانخفاض، ومن المقرر أن يكون الأسبوع المقبل هو الحاسم في معرفة أن مصر تخطت ذروة انتشار الفيروس ام لا .