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فيديو وصور.. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة: أتمنى ألا يكون الوداع

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سحر المكاوى
03:33 م | الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، «قضينا 4 سنوات رائعة جدا وحققنا الكثير»، في إشارة لرئاسته للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وغادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأخير، قائلا «أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة».

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