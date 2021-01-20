فيديو وصور.. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة: أتمنى ألا يكون الوداع
كتب:
سحر المكاوى
03:33 م | الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، «قضينا 4 سنوات رائعة جدا وحققنا الكثير»، في إشارة لرئاسته للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.
ترمب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة#العربية pic.twitter.com/mNrdJQdQiV— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021
وغادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأخير، قائلا «أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة».