بينهم مدحت العدل.. تعرف على الشخصيات المؤثرة في مبادرات وزارة الهجرة

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على ضم الشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع المصري، لنقل التوعية والمشاركة في المبادرات التي تطلقها الوزارة، سواء كانت هذه الشخصيات فنية مؤثرة في المجتمع، أو عامة لها تأثير كبير، بالإضافة إلى علماء مصر في الخارج.

ويرصد التقرير التالي الشخصيات العامة التي شاركت في مبادرات وزارة الهجرة:

مبادرة أتكلم عربي

- مشاركة المؤلف مدحت العدل، في تأليف كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لما تحظى به من اهتمام كبير على مستوى الدولة المصرية، كذلك دورها تجاه الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج.

- الموزع الموسيقي ستيفن سيمون، والمغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا إيمي فريجه، غنوا بمشاركة 6 من شباب المصريين المقيمين في 6 دول مختلفة حول العالم، الأوبريت الغنائي «اسلمي يا مصر/ بلادي بلادي»، وهي الأغاني التي أعادوا توزيعها وغنائها مع مجموعة من شباب المغنيين، في عمل فني مبدع، بعثوا فيه معاني الانتماء والحب للوطن.

- مشاركة النجم المصري العالمي مينا مسعود، أول سفير للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، ودعّمها بمقطع مصور حث فيه شباب المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، والحفاظ على لهجتنا المصرية التي من شأنها الحفاظ على هويتنا وتراثنا.

- مشاركة الداعية الدينية مصطفى حسني، في مبادرة «اتكلم عربي»، وغير صورة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشعار المبادرة، وعلق قائلا: «اتكلم عربي علشان تبني شخصيتك بهوية مصرية أصيلة.. نتعلم لغات تانية.. لكن لساني أصله عربي».

مبادرة مراكب النجاة

- مشاركة النجم المصري محمد فؤاد في أغنيتها، تأتي ضمن الحملة الدعائية الإعلامية لترويج ونشر أهداف مبادرة «مراكب النجاة»، وهي ألحان وتوزيع الفنان كريم عبدالوهاب، وكلمات محيي حوار، وإخراج تامر نصر، وياسين حسين.