«الهجرة» تقود شباب المصريين في أوكرانيا إلى زيارة «جامعة الجلالة»

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى مدينة الجلالة، لوفد من شباب الدارسين المصريين بدولة أوكرانيا، في إطار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر، وتعريف الدارسين بالخارج بأساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الزيارة هدفها تعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الهجرة إن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 لقاء وزيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، تستهدف ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.

وتضمنت فعاليات الزيارة أيضا جولة في مصانع "كنوز للرخام والجرانيت"، الذى يعد من المشاريع العملاقة، واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول خطوط إنتاج المصنع وحجم المنتج النهائي.

كما تضمنت الزيارة جولة بجامعة الجلالة والتي تعد صرحا تعليميا متميزا، على مساحة 173.5 فدان، وبها عدد كبير من الكليات ومستشفى عام وقاعة مؤتمرات وسكن للأساتذة والطلبة، كما تشمل كليات لتخصصات جديدة، وتضم مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي الجامعات العالمية.

واشتملت الزيارة أيضا جولة في منتجع الجلالة السياحي والكورنيش الجبلي، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة بمصر لما به من أنشطة ترفيهية، والتليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.

وعبر أعضاء الوفد الشبابي خلال زيارتهم لجامعة الجلالة عن إعجابهم بتقنيات ومعامل متطورة وخدمات تعليمية تفوق مثيلاتها في أوروبا، موجهين رسالة لمن يبحث عن الدراسة بالخارج أن يلتحقوا بهذا الجامعات لما تمتاز به.

وفي السياق، ثمن القائمون على مدينة الجلالة، ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من نهضة في المشروعات التعليمية والإنشائية وغيرها بالزيارات التي تنظمها الوزارة للمصريين بالخارج.