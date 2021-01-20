17 نائبا جمهوريا يبعثون رسالة لباديدن: «نتطلع للعمل معا»

بعثت النائبة الجمهورية بيث فان دوين، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقعها وانضم إليها 16 نائبا جمهوريا، يؤكدون فيها أنهم يتطلعون للعمل معه.

وجاء في الرسالة: «نعتقد اعتقادا راسخا أن ما يوحدنا كأمريكيين هو أعظم بكثير من أي شيء قد يفرقنا.. بهذه الروح، نأمل أن نتمكن من تجاوز الصراع الحزبي للتفاوض بشأن تغيير ذي مغزى للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كأفضل دولة في العالم»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ومن بين الممثلين الذين وقعوا على الرسالة ماديسون كاوثورن، وباري مور، وبورجيس أوينز، وماريانيت ميلر ميكس، وبيتر ميجر، وآشلي هينسون وكارلوس أ خيمينيز.

وجاء في الرسالة أن «الدوائر الانتخابية التي نمثلها تُظهر تنوع الأفكار عبر أمتنا العظيمة»، مضيفة: «الأمريكيين سئموا الجمود الحزبي ويريدون ببساطة أن يروا قادة من كلا الجانبين يعملون في قضايا مهمة للعائلات والعمال والشركات الأمريكية».

سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس اليمين الدستورية، اليوم في حفل تنصيب في مبنى الكابيتول، وستدخل هاريس التاريخ كأول امرأة وأول امرأة من أصول أفريقية تتولى هذا المنصب.

بينما غادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب العاصمة للمرة الأخيرة كرئيس، برفقة زوجته ميلانيا، متجها إلى فلوريدا.

وتخضع العاصمة والولايات في جميع أنحاء البلاد لأمن صارم ومشدد بسبب مخاوف من تهديدات جديدة محتملة لأعمال عنف قد تحدث اليوم أثناء مراسم تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.