رغم عدم حضور ترامب.. نائبه سيتواجد بحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

كشف الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن حضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض الحضور.

وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في العام 1869.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة في تغريدة على موقع تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.

ويؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر 20 يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.