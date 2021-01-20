ميج تشان: كوكب اليابان لنقل الثقافة إلى باقي دول العالم

قالت ميج تشان، مؤسسة منصة كوكب اليابان، إنها أسست الفكرة بعد أن تربت في اليابان لفترة كبيرة وهي عربية فأرادت أن تنقل نظام الحياة في اليابان للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت مدونة ثم تحولت إلى قناة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ورغبت في تعريف اليابانيين بالثقافة المصرية.

وأوضحت أن سبب تسميتها بهذا الاسم الياباني هو طول الاسم العربي وصعوبة تسجيله في الأوراق الرسمية اليابانية ولهذا أطلقت على نفسها اسم بالياباني وهو ميج تشان.

أتعلم اليابانية منذ 10 سنوات

وأضافت تشان خلال مداخلة عبر برنامج سكاي بي في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أنها حصلت على شهادة الهندسة تخصص المعمار وعملت بها في مصر، وعملت في مجال الجرافيك وفضلت العمل عبر المواقع الإلكترونية وتعلمت اللغة اليابانية أثناء ثورة 25 يناير 2011 عندما كان لديها وقت فراغ كبير واستمرت في تعلم الثقافة اليابانية لمدة 10 سنوات منهم 5 في اليابان ومؤخرا تحاول القيام بالترويج للسياحة في مصر من خلال اللغة اليابانية.

اليابانيون يعشقون مصر

وتابعت: «فيه حاجات كتير مختلفة وأولها الجو فالجو في اليابان في مطر بينزل في الصيف وده كان صدمة حضارية ومفيش مطر في الشتاء أبدا وده كان شيء غريب عكس مصر التي ينزل فيها المطر في الصيف، وهناك تقليد في اليابان عند الانتقال من منزل إلى آخر وهو إعطاء هدية لجيرانه الجدد وهذا ليس موجودا في مصر ومن العيوب هو عدم معرفة الأشخاص ببعضهم في العاصمة طوكيو عكس الريف في اليابان الذي يعرف بعضهم البعض، اليابانيين يعشون مصر ونفسهم يزورا مصر ويجربوا الأكلات المصرية الشعبية، وقمت بحملة تعريفية بالأماكن التاريخية في مصر للاستعداد لزيارتهم في أي وقت بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».