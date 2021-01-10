سلالة كورونا الثالثة في اليابان «تحت المجهر».. هل تقاوم اللقاح؟

أعنلت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إنَّ «السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا»، ولم تتوفر معلومات حول إمكانية انتقال الفيروس المكتشف حديثا أو ما إذا كان يمكن أن يسبب أعراضا شديدة أو إذا كان مقاوما للقاحات أم لا.

وذكر موقع «جابان تايمز»، أنَّ المعهد الوطني للأمراض المعدية وجهات أخرى يقومون بإجراء بحث مفصل حول سلالة الفيروس الجديدة، وكشفت بريطانيا وجنوب أفريقيا عن سلالتين جديدتين من كورونا سريعتا الانتشار، وسط تخوف من ارتفاع عدد الإصابات وفقدان السيطرة على تفشي الفيروس.

والفيروس المتحوّر الذي رصد في المملكة المتحدة هو من بين سلالات متحورة أخرى سجلت في أنحاء العالم، ويعتقد أنَّها أكثر عدوى من الفيروس الأساسي.

ورغم قرابة سنة من القيود المتقطعة في مختلف أنحاء العالم، لا تزال عدة دول تسجل مستويات قياسية من الاصابات بفيروس كورونا المستجد بما يشمل بريطانيا التي أعلنت عن حصيلة 1.325 وفاة و68 ألف إصابة في 24 ساعة، وتزايدت المخاوف من السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، لكن شركة «بايونتيك» إشاعات طمأنة الجمعة الماضية بإعلانها أنَّ لقاحها فعّال ضد السلالة المتحورة من الفيروس.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 89.46 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و925408 وفيات، وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.