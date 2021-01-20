ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى أكثر من 365 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، إلى 96801390 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 2069781حالة وفاة، بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 69467413حالة، ولم تسلم دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين» منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 365563 حالة .

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 6338 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة لتصبح الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفيروس إلى 357177 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 442 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 159264.

وأضافت الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى951، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 263729

وسجلت الوزارة الكويتية، 484 حالة شفاء من كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في الكويت إلى 152420 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة و وقاية المجتمع»، تسجيل 3506 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات بالفيروس إلى 263729 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة الإماراتية، وفاة 6 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 762 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الصحة الإماراتية، تسجيل شفاء 3746 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات التعاف من كورونا إلى 235421 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في سلطنة عمان إلى 1516

وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، انه تم تقديم 95783 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها 2161150 جرعة، موضحة أن معدل توزيع اللقاح بلغ 21.85 جرعة لكل 100 شخص.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 132317 إصابة والوفيات 1516.

وأشارت الوزارة العمانية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 124579، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وفي البحرين، بلغ إجمالي الإصابات 98260 ، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 362، بينما سجلت البلاد 94937حالة تعافٍ من كورونا.

وفي قطر، قال موقع «ورلد ميتر»، إنه إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 148000، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 248 ، بينما سجلت البلاد 144350 حالة تعافٍ من الفيروس.