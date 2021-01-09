كورونا في الخليج.. تزايد الإصابات والتعافي ووفيات قليلة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم منذ ظهوره الأول في مدينة «ووهان» الصينية، وسط الصين، في نهاية العام قبل الماضي 2019، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم 89.528.854 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1.925.140، بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس ، 64.153.544.

ولم تسلم دول تسلم دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين» من الفيروس.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة العربية السعودية، إلى 363692 حالة.

وأضافت الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا المستجد إلى‏ 6286 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ من الفيروس، لترتفع حصيلة حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 355382 حالة.

من جانبها، ألزمت السلطات القطرية، اليوم، جميع القادمين من السعودية، بالحصول على شهادة خلو من الإصابة بكورونا قبل 72 ساعة من السفر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقال «مكتب الاتصال الحكومي» القطري، إن القادمين من المملكة سيخضعون لحجر فندقي أسبوعا على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ «اكتشف قطر» قبل الوصول إليها.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 397 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 95030 إصابة و355 وفاة.

وأشارت الصحة البحرينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 245 حالة شفاء من الفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا المستجد في البلاد إلى 91875 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة جديدة⁩، بعد إجراء 8015 مسحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس»الكويتية.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى تسجيل 245 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة حالات الشفاء من كورونا إلى 148728 حالة.

وكانت السلطات الكويتية، أطلقت في 24 ديسمبر من العام الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا، وذلك بعد يوم، من وصول الشحنة الأولى من لقاح شركة «فايز» الامريكية المضاد لـ«كورونا» إلى «مطار الكويت»

من جانبه، قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، على موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، اليوم، إن مع بداية الأسبوع نستأنف استقبال الدفعات الجديدة من اللقاح.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، اليوم، تسجيل 2998 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس 227702 حالة.

وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 5 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 702 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

‎ وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى تسجيل 2264 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 203660 حالة.