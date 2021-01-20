الحبس سنتين لطالبة وكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة سحل «فتاة النزهة»

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم، بمعاقبة طالبة بالحبس لمدة سنتين، لإدانتها بصدم وسحل فتاة في منطقة النزهة، أواخر الشهر الماضي، وشمل الحكم إلزام المتهمة بدفع كفالة قدرها 10 الآف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس.

وقالت مصادر مطلعة، إنه يحق للمتهمة التقدم باستئناف أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح النزهة، بعدما يطلع محاميها على أسباب الحكم، تمهيدا لإعداد مذكرة وتقديمها في الاستئناف.

وأفادت التحقيقات والتحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، إن المتهمة 19 سنة طالبة، وكانت تقود سيارتها وصدمت المجني عليها، ولم تستجب لطلب المارة وقائدى السيارات بالتوقف، خشية إلحاق الأذى بها، حتى تم إيقافها عنوة، وتسليمها للشرطة، ولفظت المجني عليها (ن.ش) عليها أنفاسها الأخيرة في المستشفى، أثناء محاولات إسعافها والتي باءت جميعها بالفشل.

وألقت الشرطة القبض عليها، وحررت محضرا بالواقعة وأحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وفي ختام التحقيقات أمرت بإخلاء سبيلها على ذمة الواقعة.

بينما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وتبين من توقيع الكشف الطبي الظاهري والشرعي على الجثة أنها أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها جراء الصدم والدهس تحت عجلات السيارة التي كانت تقودها المتهمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تحمل رخصة قيادة وكانت تستقل سيارة والدها حين صدمت المجني عليها وسحلتها، دون قصد، حتى تم إيقافها، وأنكرت المتهمة خلال مناقشتها بمعرفة الأمن وفي تحقيقات النيابة قصدها بارتكاب الحادث، كما نفت رؤيتها المجني عليها أثناء مرورها الشارع.

وتغيبت المتهمة عن الحضور لجلسة اليوم، بينما حضر دفاعها وأبدى دفوعا قانونية منها انتفاء القصد الجنائي لدى موكلته في ارتكاب الواقعة، كما استمعت المحكمة للمدعي بالحق المدني دفاع المجني عليها والذي طلب تعديل الاتهام وإحالة الدعوى للنيابة العامة مجددا لتحويلها لجناية، وبعد المرافعات والمداولة قانونا، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.