العثور على طفل غرق أثناء تعبئته مياه من ترعة الإسماعيلية بالشرقية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية في محافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، غرق أثناء تعبئة جركن مياه من ترعة الإسماعيلية، بدائرة مركز مشتول السوق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة مشتول السوق، بغرق طفل يُدعى «عمار سليمان محمد سليمان»، 10 سنوات مقيم بقرية «المنير»، بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامه بتعبئة جركن مياه من ترعة الإسماعيلية المارة أمام القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف اللواء محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، والعقيد شريف بكر، وكيل الحماية، للبحث عن الجثمان وتم انتشاله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية جهودها للبحث عن شخص آخر جرفته المياه دون تحديد موقعه حتى الآن.

وتلقى اللواء إبرهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل في الترعة المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس وكان يستقلها 5 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتمكنت القوات من استخراج شخص، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، كما استخرجوا السيارة، فيما أصيب 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن شخص آخر.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن المتوفين كانوا في طريقهم إلى منزل أسرة عروسة لإحضار «جهازها» إلى منزل العريس، إلا أن السيارة انقلبت بهم في الطريق.