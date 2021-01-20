تأجيل محاكمة عامل متهم بهتك عرض زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بتأجيل محاكمة متهم بهتك عرض زوجته في مركز الزقازيق لجلسة الغد، 21 يناير.

وتعود أحداث القضية رقم 37610 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2023 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق من «م.م.ج»، 20 عامًا، ربة منزل مقيمة بمركز الزقازيق، اتهمت زوجها «ج.م.ع»، عامل، بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جناية الزقازيق في جلستها المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الزقازيق بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة داخل المدرسة.

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، باتهام «س.ف. أ»، 43 عامًا مدرب فني تشكيلي مقيم بمدينة الزقازيق بهتك عرض الطفلة «أ.م.ح»، لم تبلغ 18 عامًا بالقوة بأن استدرجها حال تواجدها بمدرسة عبداللطيف حسانين إلى أحد الأماكن الخالية وارتكب جريمته.

كما تبين أن المتهم تعرض للمجني عليه بإيجاءات إباحية باستخدام تطبيق «واتساب»، حيث أرسل لها عبارات خادشة للحياء وصور مخلة بالآداب وعرّض حياة المجني عليها للخطر بتهديد سلامتها داخل المدرسة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم التحفظ على هاتفه الجوال، وتبين وجود الرسائل والصور المخلة المرسلة للطفلة على الهاتف.