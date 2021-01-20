كسح مياه الأمطار بميت أبو غالب..وانتظام حركة الملاحة البحرية (صور)

تابع لواء محمود ضياء الدين عيسى رئيس مدينة ميت أبو غالب أعمال كسح تجمعات المياه بشوارع المدينة والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، كما تابع إجراءات التعامل الفوري معها فى ظل التقلبات الجوية والتواجد الميداني لأعضاء فريق الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والتعامل الفورى مع أي ظروف طارئة.

وأكد رئيس المدينة أن كافة أجهزة الوحدة بدأت أولا بأول بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه والتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى إذا لزم الأمر وذلك لتيسير حركة السيارات والعمل على راحة المواطنين .

وقد أصدر رئيس المدينة توجيهاته لأعضاء فريق الجهاز التنفيذي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار اليوم لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم كما يجري أعمال كسح مياه الأمطار حتي الإنتهاء من جميع الأعمال.

وكانت قد شهدت محافظة دمياط اليوم، الأربعاء هطول أمطار غزيرة على سواحلها، مصحوبة برياح شديدة وهو ما أدى إلى توقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج ،فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

هذا وقد استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة، و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7947 طن تشمل «770 طن اسمنت، 427 طن فوسفات، 6750 طن داى أمونيوم».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10300 طن تشمل «7100 طن ذرة، 3200 طن زيت طعام»، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 400 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «خس، فاصوليا، بطاطس، طماطم، بقدونس، خضارمجمد مشكل» ، و حاصلات زراعية «ليمون، زيتون، سمسم، بصل، فول سودانى، شطة، لب سوبر و قصب سكر»، و فواكه «برتقال، يوسفي، بلح، جريب فروت، فراولة» ويتم تصديرها إلى كل من «الإمارات، الأردن، السعودية، المغرب، روسيا، إسبانيا، أمريكا، باكستان، سنغافورة، الهند، سريلانكا، إيطاليا، بنجلاديش ومالطا».

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 387 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1291 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80086 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95511 طنا.

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3265 شاحنة هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط بالدفع بسيارات كسح مياه الأمطار من الشوارع.