إزالة ورم من بطن سيدة في دمياط يزن 9 كيلوجرامات

تمكن الفريق الطبي بمعهد الأورام بدمياط من استئصال ورم دهني ضخم من بطن سيدة في الأربعين من عمرها وبدون المساس بأي من الاعضاء الداخلية تماما، وذلك بعد رحلة معاناة للمريضة منذ أربع سنوات.

حيث بلغ حجم الورم 50 × 40 سم ووزنه 9 كيلوجرامات، وقاد الفريق الجراحي الذي أجرى العملية الدكتور محمد فريد استشاري جراحة الأورام ومحمد منير أخصائي جراحة الأورام، فريق التخدير بقيادة الدكتور سامح الغريب استشاري التخدير، والدكتور محمد المنزلاوي أخصائي التخدير محمد منصور أخصائي التخدير، وفريق التمريض بقيادة مس عزيزة مشرفة العمليات ومس نهى ومس شيرين.

وفي وقت سابق قال الدكتور طارق هيكل، رئيس معهد الأورام في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المعهد يستقبل حاليًا مرضى الأورام من محافظات "الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ" لإجراء جلسات العلاج الإشعاعي، وذلك لتعطل أجهزة العلاج بمستشفياتها منذ فترة، لذلك يوجد حالات مغتربة تحتاج أماكن للمبيت، مؤكدًا توفير جمعية البر والتقوى المصرية، برئاسة الشيخ عماد عوض، مركز لاستضافة تلك الحالات، ويستضيف نحو 24 مريضًا ومريضة، ونظرا لكبر مساحة دار الضيافة فيستوعب أعداد أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن الجمعية دفعت بمتطوعين يعملون على خدمة المرضى على مدار 24 ساعة، ويعدون الثلاث وجبات لهم، كما تم تركيب مصعد كهربائي حرصًا على راحة المرضى، حيث نستقبل نحو 85 حالة يجرون جلسات العلاج الإشعاعي يوميا خاصة من المحافظات المجاورة "الدقهلية، بورسعيد، وكفر الشيخ" وتحصل الحالة الواحدة على نحو 5 جلسات، كما نستقبل حالات محدودة من محافظتي "الشرقية والغربية"، وأي حالة مغتربة تتواصل مع الأخصائي الاجتماعي بالمعهد لتسكينها بدار الضيافة حرصا على راحتها.

كما يستقبل معهد الأورام نحو 160 ألف حالة سنويا ويخدم محافظات "دمياط - الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ - الإسكندرية وشمال سيناء" مع عدد قليل من مرضى محافظتي الشرقية والغربية، ولكن مع أزمة فيروس كورونا عملنا على تقليل التزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المرضى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كاملة حفاظا على حياة المرضى.