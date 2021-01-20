الفصول الذكية الخطوة المقبلة للتعليم.. وتربوي: أحد الحلول التكنولوجية

«الفصول الذكية»، تحدث عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة بالبرلمان؛ إذ أوضح خلال كلمته أن استخدامها في المدارس والحضانات، يأتي لأنها الحل لزيادة الكثافة الكبيرة في الفصول، التي تصل لـ800 ألف طفل سنويا.

وأضاف «شوقي» أن الدولة تتبني فكرة تدشين الفصول الذكية التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات، مؤكدا أن لدينا نموذج وستنشأ المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر: «الفصل يسلم جاهز على المفتاح».

أبرز المعلومات عن الفصول الذكية التي ستبدأ الوزارة العمل بها

الفصول الذكية، أحد الحلول الوزارة التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتهدف من خلالها لتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة، وأيضا منخفضة الإسكان.

وتسهم الفصول الذكية في توفير مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر، لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة، تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير.

وتحوي تلك الفصول على الأدوات التكنولوجية الحديثة كافة، ومجهزة بجميع المعدات والأدوات التعليمية، ومتصلة بشبكة بالانترنت.

وتعد تلك الفصول صديقا للبيئة، ومطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

وبداية مع العام الدراسي القادم تبدأ وزارة التربية والتعليم، توفير تلك الفصول في عدد من المناطق؛ لتكون متوافرة، استعدادا لتشغيلها، سبتمبر المقبل.

تربوي: تعزز من قدرات الطالب في المستقبل وتحد من كثافة الفصول

الفصول الذكية حل فعال للحد من كثافة الطلاب في الفصول، ورفع كفاءة العملية التعليمية في مراحلها المختلفة، وفقا للدكتور شريف العمري، الخبير التربوي، موضحا أنها أحد الحلول التكنولوجية الحديثة، لتخفيف عبء الكثافة الطلابية في الفصول، وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.

وتناسب الفصول الذكية العملية التعليمة التي تحول فيها المعلم إلى وسيطا للمعرفة، وليس ناقل لها، وفقا لحديث العامري لـ«الوطن»؛ إذ تتوافر بها الوسائل التعليمة الحديثة كافة، من تابلت وغيرها من الأنشطة التفاعلية، التي تساعد الطالب على تعلم مهارات جديدة ومشاهدته لعميلة البحث عن المعلومة، أو ظهورها له في شكل مختلف بواسطة الشاشة، أو نشاط تفاعلي.

وأكد الخبير التربوي، أن توفير مشاركة الأطفال في تلك الفصول يساهم في مساعدتهم في المستقبل، مشيرا إلى أنها أن تساهم في تأهيل الطلاب على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعلم، ويمكنهم في المراحل التعليمة المتقدمة من عملية التعلم «الأونلاين»، وإدارتها، والتفاعل معها في المستقل.